Geisenheim am Rhein – Unfall bei Verfolgungsfahrt gegen die Polizei mit weiteren Folgen

Geisenheim am Rhein – Beamte der Polizeistation Rüdesheim wollten in der Nacht zum Sonntag in Geisenheim einen Pkw kontrollieren, der durch zügige Fahrweise auffiel.

Als der Fahrer des Skoda offensichtlich das Vorhaben der Beamten bemerkte, beschleunigte dieser stark und fuhr über die Uferstraße in Richtung Oestrich-Winkel davon. Die Polizeistreife eilte mit Blaulicht und Martinshorn sowie optischem Haltesignal hinterher.

In der Chauvignystraße wollte der Skoda-Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fahren. Dieser war aber durch eine Schranke gesperrt. Bei dem abrupten Bremsmanöver des Skoda fuhr die verfolgende Streife leicht auf den Verfolgten auf.

Der 24 Jahre alte Wiesbadener versuchte noch weiter mit seinem Pkw zu flüchten. Bei der Festnahme setzten die Beamten Pfefferspray ein, weshalb der Fahrer im Anschluss kurzzeitig ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Bei seiner Durchsuchung wurden Betäubungsmittel gefunden. Außerdem musste der Fahrer wegen Verdachts des Fahren unter Drogeneinfluss auch noch eine Blutentnahme erdulden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden, verletzt wurde durch den Unfall niemand.

PD Rheingau-Taunus KvD – Polizeipräsidium Westhessen