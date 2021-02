Geisenheim am Rhein – Verkehr: Straßensperrung wegen Baumfällarbeiten in Marienthal

Geisenheim am Rhein – Verkehr: Wegen Baumfällarbeiten wird die Straße K 984, in Höhe Kloster Marienthal/Waldhotel Gietz in Geisenheim-Marienthal voraussichtlich am 23. und 24. Februar 2021 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Aufgrund der Witterung können sich die Arbeiten auch noch verschieben. Bei Glätte und Schneefall, sowie starkem Regen können laut Forstamt keine Arbeiten ausgeführt werden. Eine Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet.

Für Fußgänger bleibt der Bereich mit Einschränkungen passierbar.

***

Stadt Geisenheim