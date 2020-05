Geisenheim am Rhein – Verkehr: Straßensperrungen wegen Deckensanierung

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Verkehr: Das Stadtbauamt der Hochschulstadt Geisenheim informiert über die anstehenden Deckensanierungsarbeiten in Marienthal und Johannisberg an folgenden Straßen:

Marienthal:

Lärchenweg

Buchenweg

Birkenweg

Johannisberg:

Johannes-Weitzel-Straße

Emma-von-Mumm-Straße

Siebenbürgener Straße

Hütte

Im Flecken zwischen Niclas-Vogt-Straße und Kanzler-Metternich-Straße

Die Arbeiten finden zwischen dem 03.06.2020 bis voraussichtlich 09.06.2020 statt. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung ausgeführt werden, eine Befahrung der Straße ist daher während dieser Zeit nicht möglich.

Es wird gebeten, auf der Straße parkende Fahrzeuge wegzufahren und die Halteverbotsschilder zu beachten. Notwendige Besorgungen bitten wir Sie, im Vorfeld zu erledigen. Informieren Sie auch Ihrerseits beauftragte private Dienstleistungsunternehmen, dass eine Andienung während dieser Zeit nicht möglich ist.

Wir bitten um Verständnis und Berücksichtigung der örtlichen Beschilderung.

