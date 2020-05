Geisenheim am Rhein – Veröffentlichung des „Interaktiven Haushaltplans“ der Hochschulstadt Geisenheim für das Haushaltsjahr 2020

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Bereits in 2019 startete die Hochschulstadt Geisenheim mit dem „Interaktiven Haushaltsplan“. Auch für das Haushaltsjahr 2020 steht nun auf der städtischen Homepage (www.geisenheim.de) interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zum städtischen Haushalt in interaktiver Form zur Verfügung.

Mit nur wenigen Klicks sind für Sie sämtliche Budgets und geplanten Maßnahmen einsehbar. Zudem wurde entsprechend die Haushaltssatzung 2020 und der Vorbericht hinterlegt. Eine „Bedienungsanleitung“ ist selbstverständlich ebenfalls auf der Homepage für Sie verfügbar.

Das Angebot ist für Sie kostenlos und soll Ihnen mehr Transparenz für die Öffentlichen Finanzen ermöglichen.

Stadt Geisenheim