Geisenheim am Rhein – Wichtige Information: Aussetzung der Sondernutzungsgebühren für gewerbliche Zwecke wegen Coronavirus

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Wichtige Information: Es ist eine schwierige Zeit die wir alle gerade durchleben.

Eine Lage, die es in dieser Art sehr lange nicht in unserem Land gegeben hat. Unser Alltag ist geprägt vom Coronavirus und der einhergehenden Krisensituation. Viele Einschränkungen haben uns bereits tangiert. An ein normales, gewohntes Leben ist derzeit leider nicht zu denken.

„Es ist uns als Hochschulstadt Geisenheim, aber besonders mir als Bürgermeister, ein großes Anliegen unseren kleinen und mittelständigen Gewerbetreibenden so gut es geht zu helfen. Neben den vom Land Hessen in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen, müssen wir gerade vor Ort pragmatische und vor allem schnelle Lösungen finden, um einen nachhaltigen Schaden für das Gewerbe abwenden zu können. Nur gemeinsam können wir diese Lage überstehen!“ so Bürgermeister Christian Aßmann.

Daher wurde beschlossen, die Erhebung der Sondernutzungsnutzungsgebühren für gewerbliche und gastronomische Zwecke (u.a. Außenbestuhlung) aller betroffenen Geisenheimer Betriebe für das Jahr 2020 auszusetzen.

Wir hoffen, mit dieser Entscheidung ein positives Zeichen zu setzen und zu einer finanziellen Entlastung in dieser schwierigen Zeit beizutragen.

***

Stadt Geisenheim