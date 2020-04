Geisenheim am Rhein – Wirtschaft und Coronavirus: Einkaufen in Geisenheim – Bester Service trotz Coronakrise!

Erstellt in

Angebote von Gastronomie und Einzelhandel.

Geisenheim am Rhein – Wirtschaft und Coronavirus: Aufgrund der aktuellen Lage mussten die meisten unserer Geisenheimer Geschäfte auf unbestimmte Zeit schließen.

Die Stadtverwaltung Geisenheim möchten diese gerne unterstützen. Deshalb wurden deren Angebote und Verfügbarkeiten abgefragt und in einer Übersicht zusammengestellt, diese listet auf welche Produkte in Geisenheim weiterhin zu bekommen sind, wer einen Liefer- bzw. Abholservice oder Online-Shop anbietet. „Unterstützen Sie unsere Geisenheimer Geschäfte und kaufen Sie vor Ort!“, appelliert Bürgermeister Christian Aßmann an die Bürgerinnen und Bürger.

Die Zusammenfassung gibt es auf www.geisenheim.de.

Ist Ihr Angebot nicht dabei?

Dann melden Sie es gerne unter einkaufen@geisenheim.de oder ulrike.eschweiler@geisenheim.de

Weitere Informationen finden Sie auch auf Instagram (@einkaufen_in_geisenheim) und Facebook (@einkaufeningeisenheim).

Stadt Geisenheim