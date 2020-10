Hanau – Das große Krabbeln! Insekten zeichnen und malen wie Leopoldo Richter – Kinder-Kreativ-Werkstatt im Museum Großauheim am Sonntag, 18. Oktober um 15 Uhr

Erstellt in

Stadt Hanau – Im Rahmen der Sonderausstellung „Der Wald des Leopoldo Richter“ im Museum Großauheim laden die Städtischen Museen Kinder ab sieben Jahren zu einer Kreativ-Werkstatt am Sonntag, 18. Oktober, von 15 bis 17 Uhr ein.

Insekten faszinierten den in Großauheim geborenen Künstler Leopoldo Richter. Er studierte und zeichnete diese und wollte so auf ihre versteckte Schönheit aufmerksam machen, die auf Grund ihrer Winzigkeit kaum wahrnehmbar ist. Im Rahmen der Kinder-Kreativ-Werkstatt tauchen die Teilnehmenden in die Welt der Insekten ein und versuchen – genau wie Richter – die Schönheit der Insekten zu entdecken und auf Papier zu bringen. Nach einer kurzen Führung durch die Ausstellung können die Kinder anschließend im Werkraum selbst zum Insektenforschern werden!

Die Kreativ-Werkstatt für Kinder findet am Sonntag, den 18. Oktober von 15 bis 17 Uhr im Museum Großauheim statt. Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind. Maximal 10 Kinder können teilnehmen.

Teilnahmebedingung ist die telefonische oder schriftliche Anmeldung bis donnerstags vor dem Termin unter Telefon: 06181 – 295–1799 oder per E-Mail an museen@hanau.de.

Der Zutritt zum Museum ist nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet. Sobald die Kinder an ihren Plätzen sind, kann dieser abgenommen werden.

Alle Informationen zur Sonderausstellung sowie weitere Termine finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Hanau unter www.museen-hanau.de.

Museum Großauheim

Pfortenwingert 4, 63457 Hanau

www.museen-hanau.de

