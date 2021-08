Kassel – „GRIMM in CONCERT 2“ – Sondervorstellung für Seniorinnen und Senioren im Botanischen Garten

Kassel – Das Brüder Grimm Festival e. V. und das Referat für Altenhilfe laden Seniorinnen und Senioren am Samstag, 21. August, ein, einen schönen Nachmittag im Botanischen Garten mit Live-Musik zu verbringen.

Das Brüder Grimm Festival Kassel e. V. spielt die besten Männersongs, mit Melodien wie: „Under the moon of love“, Boulevard of broken dreams“, „For the longest time“, „Bad“, „Killer Queen“ und viele mehr. Das Konzert findet statt im Botanischen Garten Kassel, Bosestraße 15, 34121 Kassel. Es dauert 70 Minuten ohne Pause.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Einlass und Abendkasse beginnen 40 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Ermäßigte Karten für Seniorinnen und Senioren (12 Euro) sind ab sofort im Ticketshop, Theater im Centrum, Akazienweg 24, 34117 Kassel (montags, mittwochs und freitags von 12 bis 14 Uhr, donnerstags 15 bis 18 Uhr) erhältlich.

