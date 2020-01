Kassel – Großer Traditionsball am 08.02.2020 im Kongresspalais Kassel: Jetzt Karten für Prinzenball sichern

Kassel – Für den traditionsreichen „Prinzenball“ am Samstag, 8. Februar 2020, gibt es noch wenige Karten. Um 20.11 Uhr beginnt der traditionsreiche Baal im Kongresspalais Kassel. Für die musikalische Gestaltung konnte wieder die Eventband „Only 4 You“ verpflichtet werden. Saalöffnung ist um 19 Uhr, ab 18 Uhr gibt es ein Vorbestellung ein Buffetangebot.

Zu den weiteren Programmpunkten gehören u.a. Tänzerinnen und Tänzer im Bereich Standard und Formation des „Rot Weiss Klub Kassel“ sowie erstmals die Turnierpaare und der Showtanz der „Prinzen“. Stargast ist der bekannte Stimmenimitator und Sänger „Mr. Tomm“. Mr. Tomm singt wie die Besten der Besten. Mit der Stimme von Eros Ramazotti, Joe Cocker, Elvis, Michael Jackson, Tina Turner, Carmen, Nessun Dorma oder von Andrea Bocelli „Ttime to say Goodbye“. Achtzehn Stars hat Mr. Tomm in seinem wunderbaren Universalkehlkopf verfügbar und es werden immer mehr. Eine Vorstellung, die begeistert, denn Mr. Tomm singt so echt, dass man nicht glauben mag, dass das live ist! Eine Tombola rundet das Programm ab, das viel Zeit zum eigenen Tanzen lässt.

Eröffnen wird den Ball das Kasseler Prinzenpaar, Prinz Lars II. und Prinzessin Kathrin. Unterstützt werden sie von vielen Aktiven aus dem Karneval in Stadt und Landkreis Kassel.

„Wir vom „Club ehemaliger Prinzen“ freuen uns, dass wir nun schon mehrere Jahrzehnte mit dem Prinzenball eine feste Größe im Ballkalender Nordhessens sind. Unsere Gäste wissen, dass hier sowohl karnevalistisches Brauchtum und besonders der karnevalistische Tanzsport gepflegt wird “, so Organisator Thomas Träbing. „Wir legen Wert auf eine stimmungsvolle Atmosphäre, auf eine gute Kapelle und wunderbare Darbietungen. Immer wieder lassen wir uns dabei auch etwas Neues in der Dekoration und im Rahmenprogramm einfallen.“ Besonders freut sich der „Club ehemaliger Prinzen“ im 61. Jahr des Bestehens der „Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften“ wieder einen ganz besonderen Ball präsentieren zu können.

Infos zu den Karten und Bestellmöglichkeit gibt es bei Thomas Träbing unter thomas.traebing@web.de und 0175-4129869. Infos auch unter www.facebook.com/cepkassel

Link zum FB-Event: https://www.facebook.com/events/654174838689314/

