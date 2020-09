LANDKREIS KASSEL – Semesterauftakt diesmal digital

Programmvorstellung der vhs Region Kassel im Internet – Landrat sendet Grußbotschaft .

Landkreis Kassel – Kein großer Empfang im Kreishaus. Dafür zahlreiche Videobeiträge, Fotogalerien und Hörspiele im Internet. Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen. Und so lädt die vhs Region Kassel alle Interessierten ab heute zum Semesterauftakt in digitaler Form ein. Bis 20. September werden auf einer digitalen Pinnwand unter https://padlet.com/vhs1/digitalersemesterauftakt verschiedene Beiträge zum neuen Semester abrufbar sein. Darunter auch eine eigens produzierte Videobotschaft von Landrat Uwe Schmidt.

Darin dankt Schmidt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der vhs Region Kassel und den Kursleitungen für den bravourösen Umgang mit der schwierigen Situation in den vergangenen Monaten. Gleichzeitig betont Schmidt, dass die durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung der Angebote kein Notnagel sei. Vielmehr sei diese eine logische und notwendige Konsequenz aus Veränderungen in unserer Gesellschaft. „Die Vorteile der digitalen Medien wollen wir auch in der Erwachsenenbildung nutzen“, so der Landrat, „ohne jedoch die klassischen Veranstaltungsformen ersetzen zu wollen.“

Die Bandbreite der digitalen Pinnwand reicht von der Vorstellung der Themenfelder und einzelner Kursleitender bis hin zu Kurzvorträgen und Tanzperformances. „Bei der Vielzahl der Angebote bin ich mir sicher, dass jeder, wie gewohnt, das passende Angebot findet, um sich weiterzubilden, sich zu informieren, kreativ zu werden oder etwas für Ihre körperliche Fitness zu tun“, so Schmidt abschließend.

