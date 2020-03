LANDKREIS KASSEL – Umwelt: Mobile Schadstoffsammlung vorerst ausgesetzt

Erstellt in

Reste von Farben, Lacke, etc. sollen zunächst weiter zu Hause aufbewahrt werden – Hotline für Notfälle eingerichtet.

Landkreis Kassel – Aufgrund der aktuellen Entwicklung entfallen bis auf weiteres alle Sammeltermine des Schadstoffmobils in den Städten und Gemeinden des Landkreises Kassel. Uwe Pietsch, Betriebsleiter der Abfallentsorgung im Landkreis Kassel, bittet die Bürgerinnen und Bürger, Reste von Farben und Lacken, Pflanzenschutzmitteln, Reinigungs- oder Lösemittel sowie Elektrokleingeräte weiterhin zu Hause aufzubewahren, bis die Schadstoffsammlungen wieder stattfinden können.

Lediglich Personen, die aufgrund eines unmittelbar bevorstehenden Umzuges ihre Schadstoffe dringend entsorgen müssen, können sich unter der Telefonnummer 0561 1003-1133 telefonisch an die Abfallentsorgung wenden. „Wir versuchen in solchen Notfällen eine individuelle Lösung zu finden“, so Pietsch.

Hinweis: Die Abfallentsorgung informiert regelmäßig und tagesaktuell auf ihrer Homepage unter www.abfall-kreis-kassel.de.

***

LANDKREIS KASSEL

Pressesprecher

Harald Kühlborn

Wilhelmshöher Allee 19 – 21

34117 Kassel