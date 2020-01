Mörfelden-Walldorf – 22-Jähriger durch Messerstiche auf einem Spielplatz am Albrecht-Dürer-Ring verletzt

Erstellt in

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest.

Mörfelden-Walldorf – Bei einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz am Albrecht-Dürer-Ring am Sonntagabend (12.01.), gegen 19.20 Uhr, wurde ein 22 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen wurde durch die Polizei ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Das Rüsselsheimer Kriminalkommissariat 10 ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Polizeipräsidium Südhessen