Mörfelden-Walldorf – Eine Apotheke am Tizianplatz geriet in der Nacht zum Donnerstag (09.01.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in die Räumlichkeiten und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die ungebetenen Besucher aber ohne Beute vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Polizeipräsidium Südhessen