Niestetal – Gesundheitsamt verhängt Quarantäne für Mitarbeiter und Kinder einer Kindertagesstätte

Niestetal – Der heutige Anstieg der Neuinfektionen im Landkreis Kassel hat auch Auswirkungen auf die Kindertagesstätte „Am Park“ in Niestetal.

„Bei den positiv Getesteten waren auch Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, so dass insgesamt 12 Personen aus einer der Gruppen vom Gesundheitsamt Region Kassel in Quarantäne genommen werden mussten“, informiert Vizelandrat Andreas Siebert. Zu den unter Quarantäne stehenden Personen gehören in der Gruppe eingesetzte Erzieherinnen sowie die Kinder, die mit den positiv getesteten Kindern engen Kontakt hatten. Die Quarantäne endet bereits wieder am 25. Juni, so dass die Kindertagesstätte nicht geschlossen und auch keine weiteren Tests durchgeführt werden müssen. „Hintergrund dieser kurzen Quarantänezeit ist, dass seit dem positiven Test keine Symptome bei Kindern und Beschäftigten in der Kindertagesstätte aufgetreten sind“, erläutert Siebert.

Die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle ist gegenüber dem 19. Juni 2020 im Landkreis Kassel von 9 auf 16 gestiegen.

