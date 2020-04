Rheingau – Coronavirus: Rheingauer Weinfest in Idstein abgesagt – Wein lieber zu Hause genießen

Erstellt in

RHEINGAU / Idstein – Auf Grund der Corona-Pandemie muss nun auch das beliebte Rheingauer Weinfest auf dem König-Adolf-Platz in Idstein abgesagt und in das heimische Wohnzimmer verlegt werden.

Zum 32. Mal hätten vom 20.-24.05.2020 die Rheingauer Winzer ihre Weine in der Altstadt von Idstein ausgeschenkt, aber in diesem Jahr wurde zum Schutz der Besucher und Betreiber das Weinfest abgesagt. 16 Wein – und Gastronomie-Betriebe sind von der Absage betroffen. Mit dem Weinfest in Idstein wird eigentlich die Weinfest-Saison der Rheingauer Winzer eingeläutet und der neue Jahrgang vorgestellt. Ein fröhliches Beisammensein bei dem Freunde und Bekannte zusammenkommen und gemeinsam die guten Tropfen und kulinarische Leckereien genießen.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, aber die besondere Atmosphäre des Weinfestes in Idstein mit seiner gemütlichen Geselligkeit und dem unbeschwerten Weingenuss stehen im starken Gegensatz zur derzeitigen Situation. Daher entschieden wir uns schweren Herzens das Weinfest abzusagen, denn wir wissen nicht was in den nächsten Monaten auf uns zu kommt und wie lange beispielsweise Kontaktsperren und Versammlungsverbote unseren Alltag bestimmen werden.“, argumentiert Andrea Engelmann, Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung. Mit der Stadt Idstein sei man sich einig, dass der Rheingauer Wein zum Idsteiner Stadtbild gehört und sobald die Einschränkung aufgehoben werden, eine Lösung gefunden werde ein gemeinsames Fest zu feiern.

Damit die Idsteiner sich auch jetzt am Rheingauer Wein erfreuen können, gibt es diverse Angebote sich den Wein nach Hause liefern zu lassen oder an online Proben teilzunehmen. Alle Angebote der Weinfest-Teilnehmenden werden bis Montag auf der Homepage www.rheingau.com/idstein zusammengefasst.

Gemäß dem Motto: „zu Hause bleiben, Wein trinken, Leben retten“ lieber beim Lieblingswinzer bestellen und zu Hause genießen.

