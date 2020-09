Stadt Hanau – 10. September: Stadt Hanau nimmt am 6. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit teil

Erstellt in

Stadt Hanau – „Lebendig – Vielfältig – Nachhaltig: Unser Hessen in Stadt und Land“ – unter diesem Motto lässt der 6. Hessische Tag der Nachhaltigkeit am 10. September Nachhaltigkeit im ganzen Land lebendig werden. Die Stadt Hanau nimmt daran teil. Natürlich wird jeweils auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet, um das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 so gering wie möglich zu halten.

So lädt das Umweltzentrum Hanau anlässlich dieses Tages zu einer Führung zu den Wildpferden in Großauheim/Campo Pond um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich unter der E-Mail-Adresse umweltzentrum@hanau.de. Der städtische Klimaschutzmanager Sebastian Nellies informiert bereits von 13 bis 15 Uhr auf die Terrasse des Café Ellis (Johannesklirchplatz 1) über Schottergärten und Entsiegelung und stellt zusammen mit zwei Landschaftsplanerinnen das Entsiegelungskataster der Stadt Hanau vor. Ziel ist es Alternativen zu Schottergärten aufzuzeigen und bei der Planung von mehr Begrünung an Haus und Hof zu unterstützen.

Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Wer Lust hat, kann eine Runde „Stadt, Land, Grün“ spielen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

An der Terrasse des Café Ellis hat die Stadt Hanau unlängst ein Urban Gardening Projekt unterstützt, um die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. „Da hier auf der städtischen Fläche zur Kühlung keine weiteren Bäume gepflanzt werden können und der Cafébetreiber bereit ist zu gießen, sind nun Hochbeete mit kleinen Bäumen und auch essbaren Kräutern angelegt worden“, erläutert Anja Zeller, Leiterin der Stabsstelle Nachhaltige Strategien. Und weiter: „Nur so geht’s: gemeinsam für mehr Grün in der Stadt. Und jedes Grün hilft Temperaturen zu senken!“

Alle Informationen zum 6. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit gibt es im Internet unter www.tag-der-nachhaltigkeit.de. Alle Aktionen und Veranstaltungen sind im Aktivitätenkompass unter www.kalender.tag-der-nachhaltigkeit.de zu finden.

