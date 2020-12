Stadt Hanau – Abfall-Annahmestellen seit gestern geschlossen

Stadt Hanau – Bedingt durch den Corona-Lockdown muss der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) seine Dienstleistungen in den Abfall-Annahmestellen ab Mittwoch, 16. Dezember, teilweise herunterfahren. Das gilt für den Wertstoffhof in der Daimlerstraße und die Grünschnitt-Abgabestellen ab sofort, also bereits an diesem Mittwoch.

Nach bisherigem Stand ist der Wertstoffhof wieder am Mittwoch, 13. Januar 2021, von 15 bis 17 Uhr zugänglich, zudem am darauffolgenden Samstag, 16. Januar, von 8 bis 13 Uhr. Die Grünschnitt-Abgabestellen in den Stadtteilen sind ebenfalls am 16. Januar wieder geöffnet von 9 bis 13 Uhr.

Von diesen Schließungen unberührt bleibt die Sperrmüllabholung, Terminvergaben sind weiter per E-Mail möglich unter der Adresse his-sperrmuell@hanau.de. Abfalltonnen, für die Serviceaufschlag bezahlt wird, müssen Bürgerinnen und Bürger nicht von sich aus am Abfuhrtag an den Straßenrand stellen. Die Müllwerker bewegen sie wie gewohnt zum Schüttfahrzeug.

