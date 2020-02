Stadt Hanau – Achtung Eilmeldung: Wegen Sturmtief „Sabine“: Unterricht an Hanauer Schulen fällt aus, städtische Kitas bleiben geschlossen

Erstellt in

Stadt Hanau – Achtung Eilmeldung: Wegen der Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor dem Sturmtief „Sabine“ fällt am morgigen Montag der Unterricht in allen städtischen Schulen von Hanau aus. Ebenso bleiben die städtischen Kindertagesstätten geschlossen.

Weitere Informationen folgen.

Oberbürgermeister Claus Kaminsky erklärt, dass er wegen des Unterrichts- und Kita-Ausfalls in enger Abstimmung mit Landrat Thorsten Stolz stehe und dieser beabsichtige genauso zu entscheiden.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Hessen mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die ihren Höhepunkt in der zweiten Nachthälfte von Sonntag zu Montag haben werden und damit den morgendlichen Berufsverkehr spürbar beeinträchtigen.

Ein weiterer Höhepunkt wird nach derzeitigen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes am Montag im Laufe des Vormittages erwartet. „In einer solchen Lage ist es geboten Schulen und Kitas geschlossen zu halten, denn die Sicherheit von Kindern und gegebenenfalls sie zur jeweiligen Einrichtung bringenden Eltern geht vor“, unterstreicht Kaminsky.

