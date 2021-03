Stadt Hanau – Aktueller Hinweis: Bürgertelefon nur eingeschränkt erreichbar

Erstellt in

Stadt Hanau – Aktueller Hinweis: Das Bürgertelefon der Stadt Hanau zu allen Fragen rund um Corona ist in der Zeit von Montag, 15. März, bis Freitag, 19. März, ausschließlich vormittags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der 06181 67660 2001 zu erreichen.

Grund für die Serviceeinschränkung ist die Auszählung der Wahlergebnisse zu den Kommunalwahlen, die am 14. März stattfinden. Die Beschäftigten des Bürgertelefons Corona sind in der Woche nach der Wahl gemeinsam mit vielen anderen städtischen Beschäftigten als Wahlhelfer*innen im Einsatz und in die Auszählung sowie Nacharbeiten eingebunden.

Die Aufnahme von Bestellungen für die Versorgungshotline werden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr entgegengenommen und bearbeitet. Die Auslieferung erfolgt immer am darauffolgenden Werktag (außer Samstag und Sonntag).

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau