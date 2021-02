Erstellt in

Stadt Hanau – Aktueller Hinweis: Auf Grund der aktuellen Witterung bleibt am kommenden Samstag, 13. Februar, die Sperrmüllannahme im Wertstoffhof Daimlerstraße geschlossen.

Darauf weist der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) hin. Die städtischen Grüngutannahmestellen sind am 13. Februar sowieso geschlossen, weil sie im Februar immer nur am ersten und dritten Samstag geöffnet haben.

