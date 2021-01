Stadt Hanau – Aktueller Hinweis: Wertstoffhof und Grünschnitt-Annahmestellen öffnen wieder

Erstellt in

Stadt Hanau – Aktueller Hinweis: Bedingt durch den Corona-Lockdown musste der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) seine Dienstleistungen in den Abfall-Annahmestellen seit Mitte Dezember vorübergehend herunterfahren.

Ab Mittwoch, 13. Januar 2021, kann der Wertstoffhof in der Daimlerstraße 5 nun wieder geöffnet werden. Von diesem Zeitpunkt an ist der Wertstoffhof im Januar mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr zugänglich, ab Februar nur noch samstags.

Die Grünschnitt-Annahmestellen in den Stadtteilen öffnen erstmals wieder am Samstag, 16. Januar. Sie sind dann wie gewohnt jeden ersten und dritten Samstag von 9 bis 13 Uhr erreichbar.

HIS bittet um Verständnis, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Denn beim Anliefern von Abfällen gelten auf und vor der jeweiligen Entsorgungsanlage nach wie vor die pandemiebedingten Hygiene- und Sicherheitsvorgaben, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Metern.

Nur Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hanau können ihre Abfälle bringen. Es ist bei Bedarf ein Personalausweis oder ähnliches vorzuzeigen. Den Anweisungen des Personals vor Ort ist Folge zu leisten.

