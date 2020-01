Stadt Hanau – Auf Monstersuche mit Hexe Zilly: Mittwoch-Vorlesestunde im Kulturforum am Mittwoch, 5. Februar

Erstellt in

Stadt Hanau – Birgit Jaczkowski liest jeden ersten Mittwoch im Monat für Kinder ab 4 Jahren in der Stadtbibliothek vor. Für das nächste Vorlesevergnügen am Mittwoch, 5. Februar, hat Jaczkowski eine besonders spannende Bilderbuchgeschichte ausgesucht: In „Zilly und Zingaro – Rätselhafte Monsterspuren“ von Korky Paul und Valerie Thomas geht die beliebte Hexe Zilly mit ihrem Kater Zingaro auf Monstersuche.

Die beiden entdecken eines Tages in Zillys Garten riesige Fußspuren. Sie führen direkt in den dunklen Wald, der ihr Haus umgibt. Klar, dass Zilly diesem Rätsel nachgehen muss! Kater Zingaro jedoch zittern die Schnurrhaare. Im dunklen Grün treffen die beiden auf so manche unheimliche Kreatur.

Die Vorlesestunde beginnt um 16 Uhr. Das Zuhören ist kostenlos. Mit ihren regelmäßigen Vorleseangeboten will die Stadtbibliothek Hanau einen spielerischen Beitrag zur Förderung der Sprach- und Lesekompetenz leisten.

