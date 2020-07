Stadt Hanau – Buchdurst Sommer Lese Club 2020 in der Stadtbibliothek Hanau

Stadt Hanau – Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtbibliothek Hanau den Buchdurst Sommer Lese Club, bei dem es wieder viele Preise zu gewinnen gibt.

Hanauer Schülerinnen und Schüler von den 5. bis 9. Klassen können daran teilnehmen. Alle Einsendungen dürfen dieses Jahr allerdings, wegen der Corona Maßnahmen, ausschließlich per E-Mail an edith.reusswig@hanau.de eingesendet werden. Um teilnehmen zu können, sollten Schülerinnen und Schüler ein Buch lesen, den Titel und den Autor in der E-Mail nennen und einen kurzen Absatz schreiben, warum ihnen das Buch gefallen hat. Per Zufallsgenerator werden die Gewinnerinnen und Gewinner dann ermittelt.

Die Stadtbibliothek hat wieder täglich und durchgehend von 10 bis 18 Uhr (Samstag von 11 bis 18 Uhr) für alle Leserinnen und Leser geöffnet. Das können die Schülerinnen und Schüler nutzen, um sich Bücher auszuleihen und mit den Buchtiteln am Sommer Lese Club teilzunehmen. Eigene Bücher können natürlich auch gelesen werden.

Wie jedes Jahr ist eine Hanauer Schulklasse Kooperationspartner für den Buchdurst Sommer Lese Club. Dieses Jahr ist das die Klasse 8m der Karl-Rehbein-Schule. Im Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler Buchrezensionen geschrieben, die als Anregungen und Lesetipps genutzt werden können. Die daraus entstandenen Leselisten können auf der Website des Kulturforums (www.kulturforum-hanau.de), auf Facebook (kulturforum hanau) oder Instagram (kulturforum_hanau) heruntergeladen werden. Wer noch mehr Ideen braucht, kann sich auf www.hanaudaheim.de unter den Buchdurst-Einträgen im Eventkalender das Video mit Marianne Merle anschauen, in dem sie das Buch „Das Mondmädchen“ von Mernousch Zaeri Esfahani vorstellt.

Edith Reusswig erklärt, warum es ihr gerade dieses Jahr wichtig ist den Sommer Lese Club zu veranstalten: „Besonders während der Coronazeit haben die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Netflix und YouTube genutzt, um sich die Zeit zu vertreiben. Dort gibt es auch Spannendes zu entdecken. Aber das ist nichts gegen die Erfahrung, ganz in ein Buch einzutauchen und das Tempo der Geschichte selbst zu bestimmen.“ Wer schon für sich DAS Buch gefunden hat, das er nicht mehr aus der Hand legen kann, kann damit am Sommer Lese Club 2020 teilnehmen. Der Einsendeschluss ist der 31. August 2020. Zu gewinnen gibt es Gutscheine verschiedener Hanauer Geschäfte, Bücher oder andere Sachgeschenke.

