Stadt Hanau – Corona-Aktuell 07.01.2021: Kulturforum bis 30. Januar 2021 für Publikum geschlossen

Abholservice für Bücher und Medien ab 11. Januar verfügbar.

Hanau – Nach der neuesten Verordnung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bleiben die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek und aller anderen Einrichtungen im Kulturforum für den Publikumsverkehr bis einschließlich 30. Januar 2021 geschlossen.

Die Stadtbibliothek bietet jedoch – wie schon im ersten Lockdown – einen Abholservice an. Leserinnen und Leser können ab dem 11. Januar während folgender Zeiten Medien an der Servicetheke im Erdgeschoss abholen: Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Eine Bestellung von maximal zehn Medien ist rund um die Uhr im Online-Katalog der Stadtbibliothek möglich, entweder über die App B24 oder über die Webseite des Kulturforums auf www.kulturforum-hanau.de unter dem Menüpunkt „Medienkatalog und Medienkonto“. Wenn die Medien zur Abholung bereitstehen, werden die Leserinnen und Leser darüber informiert. Für die Ausleihe ist ein gültiger Bibliotheksausweis nötig.

Bis zum 31. März 2021 bietet die Stadtbibliothek einen kostenlosen Schnupperausweis an. Wer in dieser Zeit seinen Bibliotheksausweis verlängern möchte, kann dies ebenfalls kostenlos tun. Die Anmeldungen für den Schnupperausweis sowie für die Ausweisverlängerungen können online oder per E-Mail vorgenommen werden. Mit einem Schnupperausweis kann auch die virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek besucht werden (onleiheverbundhessen.de), die 24 Stunden erreichbar ist, um eBooks, ePaper und weitere eMedien auszuleihen.

Zu den folgenden Zeiten ist das Team der Stadtbibliothek telefonisch für weitere Fragen erreichbar: Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Per E-Mail ist die Stadtbibliothek zu erreichen unter stadtbibliothek@hanau.de. Medien abgeben können die Leserinnen und Leser der Stadtbibliothek Hanau weiterhin rund um die Uhr an den Rückgabeautomaten im Erdgeschoss des Kulturforums. Alle Medien, die bereits ausgeliehen sind, werden pauschal verlängert bis zum 27. Februar 2021.

