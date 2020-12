Stadt Hanau – Corona-Aktuell 14.12.2020: Klinikum Hanau ermöglicht Patienten digitale Besuche

Ab 15.12.2020 können alle Patienten des Klinikums einmal täglich per Videokonferenz mit ihren Angehörigen sprechen.

Hanau – Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nie schön, in Zeiten der Covid-19-Pandemie und vor allem durch die geltenden Besuchsregelungen noch weniger.

Deshalb bietet das Klinikum Hanau ab Dienstag, 15.12.2020, allen seinen Patienten die Möglichkeit, auf digitalem Wege mit den Angehörigen zuhause zu kommunizieren. Dafür wurde für jede Station ein Tablet mit jeweils fest voreingestellter App organisiert. Über die Website des Klinikums erhalten die Angehörigen eine entsprechende Anleitung, um die App (kostenfrei) auf ihrem Privatgerät zu installieren. Der Angehörige erhält außerdem vom Stationspersonal eine Meeting-ID, über welche die Videokonferenz gestartet werden kann.

„Wir wissen, dass die aktuelle Situation, gerade jetzt vor Weihnachten, für niemanden einfach ist und möchten unseren Patienten den Klinikaufenthalt etwas erleichtern. Gerade für unsere Covid-Patienten, die gar keinen Besuch empfangen können, bringt die Aktion hoffentlich ein bisschen Freude und trägt zur Genesung bei“, sagt Volkmar Bölke, Geschäftsführer des Klinikums. Insgesamt 15.000 Euro hat das Klinikum bisher in die Tablet-Aktion investiert, deren Wertigkeit Oberbürgermeister Claus Kaminsky unterstreicht: „Mir ist wichtig, dass die Patientinnen und Patienten unseres Hanauer Klinikums in der Weihnachtszeit möglichst viel Kontakt zu Ihren Angehörigen haben können und sich in dieser schwierigen Situation trotzdem so wohl fühlen, wie man sich in einem Krankenhaus wohlfühlen kann. Deshalb befürworte ich die digitalen Besuche ausdrücklich.“

