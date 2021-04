Stadt Hanau – Corona-Aktuell 23.04.2021: Großes Interesse an Gratis-Corona-Schnelltest-Angebot für Groß-Auheimer Senioren

Erstellt in

Stadt Hanau – Corona-Aktuell: Der erste Test-Tag des Gratis-Corona-Schnelltest-Angebotes für Großauheimer Senioren in der Altenbegegnungsstätte in der Alten Langgasse 9 wurde sehr gut angenommen.

Bereits nach 15 Minuten konnten rund 40 an diesem Tag getesteten zufriedene Senior*innen ihr negatives Testergebnis entgegennehmen, auf Wunsch gab es dazu auch eine offizielle Bescheinigung. „Man konnte allen, die sich heute haben testen lassen, ihre Erleichterung wirklich ansehen, und das freut uns natürlich sehr“, so Jana Böhm, Standortleiterin des Großauheimer ambulanten Pflegedienstes „Mein Pflegedienst“, der die Tests in Kooperation mit dem Pflegeberatungszentrum der Stadt Hanau kostenlos anbietet. „Auch unser Hygienekonzept hat prima funktioniert, trotz des großen Interesses gab es nie lange Wartezeiten oder ungewollte Kontakte.“

„Wir freuen uns, dass wir den Seniorinnen und Senioren im Stadtteil Großauheim – gemeinsam mit unserem Kooperationspartner – nun dieses regelmäßige Angebot machen können. Auf diese Art und Weise ersparen sie sich weitere Wege und können Gewissheit über ihren Gesundheitsstatus erlangen“, so Bürgermeister Axel Weiss-Thiel.

Seit dem 6. April können sich Großauheimer Senioren immer dienstags von 12.30 Uhr bis 15:30 Uhr in der Altenbegegnungsstätte in der Alten Langgasse 9 kostenlos und ohne Anmeldung auf Corona testen lassen. Das Angebot richtet sich speziell an Großauheimer Senior*innen und deren Angehörige, um sich ohne weite Wege regelmäßig testen zu lassen.

„Wir freuen uns über die gelungene Zusammenarbeit und dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt Eva Dittmer vom Pflegeberatungszentrum der Stadt Hanau. „Mein Pflegedienst Hanau“ sorgt vor Ort für die Einhaltung der Hygiene-Schutzmaßnahmen und führt mit den eigenen geschulten Mitarbeitern die Corona-Schnelltests durch. Bereits nach 15 Minuten erhalten die Testpersonen dann ihr Ergebnis und können gerne wöchentlich wiederkommen. „Wir verfügen über ausreichend Testkapazitäten und alle Interessierten erhalten ihr Ergebnis. Wir würden uns daher freuen, zum Schutz aller, wenn die Bürger*innen nicht gleich zu Beginn, sondern etwas verteilt während der Öffnungszeiten kommen würden“, bittet Georg Boxheimer, Geschäftsführer von „Mein Pflegedienst“, um den Andrang und Schlangenbildung zu vermeiden.

