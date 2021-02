Stadt Hanau – Corona-Impfung: Wir helfen Ihnen weiterhin!

OB Kaminsky verspricht Unterstützung auch beim Hanauer Impfzentrum.

Hanau – Die Öffnung des lokalen Impfzentrums in der August-Schärttner-Halle 9. Februar nimmt Oberbürgermeister Claus Kaminsky zum Anlass, ein weiteres Mal alle Hanauer Bürger*innen, die älter als 80 Jahre sind, anzuschreiben. Zuvor hatte er bereits beim Start des regionalen Impfzentrums in Frankfurt in einem persönlichen Brief an den derzeit impfberechtigten Personenkreis umfangreiche Unterstützungsangebote der Stadt erläutert.

In seinem Schreiben weist Kaminsky darauf hin, dass sich an den grundsätzlichen Bedingungen, wie sie in einem Brief des Landes Hessen an alle über 80-Jährigen erläutert wurden, nichts geändert hat. Der Anmeldeweg führt weiterhin über die Telefonnummern 116117 oder die 0611/50592888. Eine Online-Buchung eines Impftermins ist über die Internetseiten www.impfterminservice.hessen.de oder www.impfterminservice.de möglich.

Aus vielen Anrufen beim Bürgertelefon weiß der OB, dass beide Wege für manche Senior*innen eine unüberwindbare Hürde zur erhofften Impfung darstellen. „Sollten Sie Probleme bei der Buchung eines Impftermins haben, werden wir Ihnen als Stadt Hanau zur Seite stehen, um Ihnen persönlich zu helfen“, verspricht er den Betroffenen tatkräftige Unterstützung und fordert sie auf, sich unter der Rufnummer 06181- 67660-2001 zu melden. „Ich weise aber darauf hin, dass die Stadt Hanau keine Impftermine vergibt und auch keinen besonderen Behördenzugang zur Terminbuchung hat“, zeigt der OB die Grenzen der kommunalen Hilfemöglichkeiten auf. Die Stadt könne lediglich behilflich sein, wenn es darum gehe, die Buchung über die vom Land vorgegebenen Varianten vorzunehmen.

Auch die Anfahrt zum Impfzentrum greift OB Kaminsky in seinem Schreiben auf und weist darauf hin, dass die Hanauer Straßenbahn (HSB) ihre Buslinie 7 eigens bis zum Impfzentrum verlängert hat. Für die Anreise mit dem PKW stehen kostenfreie Parkplätze direkt an der Halle zur Verfügung. Wer jedoch keine der beiden Varianten nutzen könne und die Anfahrt nicht selbst bewältigen könne, hat auch in Hanau die Möglichkeit, sich beim Bürgertelefon (06181- 67660-2001) zu melden. Für diesen Personenkreis organisiert die Stadt Hanau die Hin- und Rückfahrt zum Impfzentrum in der August-Schärttner-Halle und begleitet – soweit dies erforderlich ist – auch im Impfzentrum. „Diese Leistungen sind für die Bürger*innen kostenfrei“, macht Hanaus OB deutlich, dass es der Stadt ein wichtiges Anliegen ist, allen Impfberechtigten auch den Zugang zur Impfung zu ermöglichen. „Der Schutz Ihrer Gesundheit liegt uns am Herzen.“

