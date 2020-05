Stadt Hanau – Coronavirus: Spielplätze in Hanau werden am Montag geöffnet

Stadt Hanau – Coronavirus: Gute Nachricht für Kinder und Familien: Auch in Hanau werden die Spielplätze am Montag, 4. Mai, wieder geöffnet. „Die Kleinen brauchen wieder Raum zum Toben und Spielen, deshalb ist die Freigabe der Hessischen Landesregierung richtig und wichtig“, betont Oberbürgermeister Claus Kaminsky.

Er appelliert dabei aber an die Eltern, das weiterhin in Hessen gültige Kontaktverbot und die Hygieneregeln zu beachten: Abstand halten, die Husten- und Niesetikette einhalten, nach der Rückkehr vom Spielplatz gründlich Hände waschen. Das Tragen einer Alltagsmaske sei auf Spielplätzen keine Pflicht, aber zu empfehlen. „Wichtig ist auch: Die Spielplätze sind zum Spielen da, sie sind keine bloßen Treffpunkte“, so Kaminsky. Es sei auch darauf zu achten, dass die Spielplätze nicht überfüllt seien.

„Die Öffnung der Spielplätze ist ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg in den Ausnahme-Alltag. Ich appelliere insbesondere an die Eltern und an die Jugendlichen, diesen Schritt durch Missachtung der Regeln nicht zu gefährden“, unterstreicht der Oberbürgermeister und kündigt Kontrollen auf den Spielplätzen an: „Wir werden Fehlverhalten im Interesse und zum Schutz der Allgemeinheit nicht dulden.“

Der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) wird Anfang der Woche dafür Sorge tragen, dass an den rund 110 Spielplätzen im Stadtgebiet entsprechende Informationstafeln zum richtigen Verhalten in Zeiten der Corona-Pandemie aufgestellt werden. „Bei aller verständlichen Sehnsucht nach Freiheit und Normalität hat der Schutz der Gesundheit für uns weiterhin Priorität. Wir spielen in der Mannschaft Vorsicht“, lautet die Maßgabe des Oberbürgermeisters.

Die Sportflächen wie Bolzplätze oder Basketballfelder, die teilweise an Spielplätze grenzen, bleiben zudem weiterhin geschlossen, weil bei diesen Angeboten das Abstandsgebot schwer bis gar nicht eingehalten werden kann.

