Stadt Hanau – „Der Wald des Leopoldo Richter“ im Museum Großauheim: Führung mit Kurator Peter Szillat durch die Ausstellung

Am Sonntag, 15. November, um 15 Uhr.

Hanau – Die Ausstellung „Der Wald des Leopoldo Richter“ zeigt erstmals Werke des Abenteurers, Wissenschaftlers und Künstlers in seinem Geburtsort Großauheim. Am Sonntag, 15. November, um 15 Uhr, lädt Ausstellungskurator Peter Szillat zu einer einstündigen Führung im Museum Großauheim ein.

Die Kosten betragen drei Euro zuzüglich Museumseintritt pro Person. Maximal sechs Personen können teilnehmen. Teilnahmebedingung ist die telefonische oder schriftliche Anmeldung bis donnerstags vor dem Termin unter Telefon 06181 – 295–1799 oder per E-Mail an museen@hanau.de.

Der vielfältige Künstler Leopold Richter (1896 in Großauheim – 1984 in Bogotá) siedelte zwischen den Weltkriegen nach Südamerika und wurde dort ein Experte für bestimmte Dschungelinsekten und -gebiete. Seine Konstitution und Geduld erlaubte ihm lange Erkundungen im Urwald zwischen Kolumbien und Chile. Dort beobachtete, bestimmte und zeichnete er erstmals eine Reihe Insekten.

Ab 1939 arbeitete er als Entomologe, Insektenforscher, für die Nationaluniversität Bogotá. Bald verdiente er sich das Vertrauen der indigenen Bevölkerung. Erst spät in seiner Biografie konzentrierte sich Richter auf künstlerische Arbeiten. Seine Malerei ist, nicht nur in der Wahl seiner Motive, sondern auch in seinem einzigartigen Stil, von seinen Naturbeobachtungen inspiriert.

Leopoldo Richters künstlerisches Werk ist heute eine wichtige Zeugschaft über das spannende Verhältnis von Mensch und Wald. Schon seine ersten Kunstausstellungen 1951 feierten international große Erfolge. Seine Werke werden bis heute unter anderem im berühmten Museum für Moderne Kunst in Bogotá, im Museum der kolumbianischen Nationalbank, aber auch an der Universität Miami, Florida, USA ausgestellt.

Der Zutritt zum Museum sowie die Teilnahme an der Führung sind nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet.

Alle Informationen zur Sonderausstellung sowie weitere Termine finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Hanau unter www.museen-hanau.de.

Museum Großauheim

Pfortenwingert 4, 63457 Hanau

www.museen-hanau.de

