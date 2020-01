Stadt Hanau – Ein Bürgerfest-Programm der Extraklasse: Feuerwerk künftig schon am Freitagabend /Neue Ticketgestaltung

Stadt Hanau – „Auch oder gerade bei Traditionsveranstaltungen wie dem Hanauer Bürgerfest ist es wichtig, immer wieder genau hinzuschauen, ob Veränderungen notwendig sind, um das Festgeschehen zeitgemäß und lebendig zu erhalten,“ sieht Oberbürgermeister Claus Kaminsky in den jetzt vereinbarten Neuerungen für die 60. Auflage in diesem Jahr eine richtige und wichtige Entscheidung, die letztlich den Fortbestand des drei Tage währenden Treibens auf den Mainwiesen sichern soll. Dabei habe der Festausschuss, dem alle ein Zelt bewirtschaftende Vereine angehören, sowohl seine eigenen organisatorischen Ansprüche als auch die wiederholt geäußerten Wünsche der Besucherinnen und Besucher aufgegriffen. „Alle Entscheidungen zur Neuausrichtung wurden einvernehmlich getroffen.“

Als größte Veränderung bezeichnet der OB den neuen Platz des Feuerwerks im Veranstaltungskalender am Freitagabend. „Ab diesem Jahr wird das Feuerwerk schon am Eröffnungsabend gezeigt.“ Damit greife die Stadt in Abstimmung mit dem Festausschuss die immer wieder lautgewordene Kritik auf, dass wegen des Schulbesuchs am nächsten Tag viele Familien das Feuerwerk am Sonntagabend nicht mehr besucht hätten. Aus diesem Grund wird das Bürgerfest-Programm von 2020 an sonntags auch um 20 Uhr enden. Der Ausschank läuft bis 21 Uhr, so dass der Abbau deutlich früher als bisher beginnen kann. „Dies kommt auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei den Vereinen zugute.“

Neu ist in diesem Jahr auch die Gestaltung der Eintrittspreise. Wie Bernd Michel, verantwortlich für die Koordination und Organisation des Bürgerfestes, erläutert, war das bisherige Angebot von Ein-und Drei-Tage-Tickets mit hohem Aufwand und damit Kosten verbunden. „Künftig gibt es nur ein Bürgerfest-Ticket, das zum Preis von vier Euro abgegeben wird, und das für das gesamte Wochenende gilt.“

Seit 16 Jahren unverändert waren die Programmkostenzuschüsse an die Vereine, die während der Festtage ein Zelt bewirtschaftet haben. „Steigende Kosten haben über die Jahre dazu geführt, dass die Programmqualität vor diesem Hintergrund spürbar gelitten hat“, kündigt Michel jetzt eine gravierende Zäsur an. „Zukünftig erhalten die beteiligten Vereine annähernd doppelt so hohe Zuschüsse wie bisher.“ Die Mehrkosten dafür kalkuliert die Stadt mit 12.000 Euro.

„Das Bürgerfest als Hanauer Traditionsfest hat in seiner Geschichte schon häufiger Wandlungsfähigkeit bewiesen und es damit geschafft, über die Generationen hinweg attraktiv bleiben“, freut sich Bernd Michel, dass er den Gästen vom 4. bis 6. September auch beim „runden Geburtstag“ des 60. Bürgerfestes ein Programm der Extraklasse versprechen kann. „Anlässlich des Jubiläums und der 75. Wiederkehr des Kriegsendes wird vor dem Feuerwerk am Freitagabend und am Samstagabend auf einer riesigen Leinwand aus Wasser in der Mainarena eine Zeitreise durch Hanau von Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute gezeigt.“ Die Show, die zuletzt vor drei Jahren zu sehen war, dokumentiert eindrucksvoll anhand von historischem Bildmaterial unter anderem die Nachkriegstage und die enorme Wiederaufbauleistung der Hanauerinnen und Hanauer. Die musikalische Untermalung dieser emotionsgeladenen Bilddokumentation sowie des Feuerwerks übernimmt in diesem Jahr die Neue Philharmonie Frankfurt live auf einer schwimmenden Bühne des Wasserschifffahrtsamtes Hanau.

