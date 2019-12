Stadt Hanau – Eintauchen in die Zeit der RömerInnen: Kostümführung für die ganze Familie im Museum Schloss Steinheim am Sonntag, 19. Januar 2020

Erstellt in

Stadt Hanau – Im Rahmen der Sonderausstellung „Spielsachen-Glücksbringer-Opfergaben. Ausgewählte Objekte der Antike des Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseums zu Besuch im Museum Schloss Steinheim“ berichtet Museumsführerin Stine Kockrick in antiker Gewandung über das Leben in der Zeit der Römer.

Bei der Kostümführung am Sonntag, 19. Januar, von 15 bis 16 Uhr erfahren die Teilnehmenden, wie sich die Römerinnen und Römer vor 2.000 Jahren die Zeit vertrieben haben. Eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Spiele erwartet die kleinen und großen Gäste – selbstverständlich dürfen anschließend auch verschiedene Spiele ausprobiert werden!

Die Kosten betragen zwei Euro pro Person zzgl. Museumseintritt. Maximal 25 Personen können an der rund einstündigen Kostümführung teilnehmen. Teilnahmebedingung ist die telefonische oder schriftliche Anmeldung bis donnerstags vor dem Termin unter Telefon 06181 – 295 1799 oder per E-Mail an museen@hanau.de.

Kindergeburtstag mal anders? Wie wäre es mit einem Römergeburtstag im Museum Schloss Steinheim? Die Museumspädagogik der Städtischen Museen Hanau bietet viele Kreativkurse auch als Kindergeburtstag zu einem Wunschtermin an. Alle Informationen zu den Angeboten der Städtischen Museen Hanau sowie weitere Termine im Rahmen der Sonderausstellung „Spielsachen-Glückbringer-Opfergaben“ finden sich auf www.museen-hanau.de.

Museum Schloss Steinheim, Regionale Archäologie und Stadtgeschichte

Schlossstraße 9, 63456 Hanau,

www.museen-hanau.de

