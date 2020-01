Stadt Hanau – Faschingsfeier für Familien und Senioren in Großauheim am Sonntag, 9. Februar

Erstellt in

Stadt Hanau – Die 1. Großauheimer Karnevalsgesellschaft 1905 e.V. lädt am Sonntag, 9. Februar, gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt Hanau wieder zur traditionellen „Faschingsfeier für Familien und Senioren*Innen“ in die Lindenauhalle Großauheim ein.

Start ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Die Karnevalisten der 1. GKG führen durch ihr buntes Programm und werden wieder für einen abwechslungsreichen Nachmittag bei Kaffee und Kreppel und der ein oder anderen Überraschung sorgen.

Karten für die Veranstaltung sind bei Augenoptik Langholz, Hauptstr.12, der Nachbarschaftsinitiative AiA, bei Frischemarkt Hain in Großauheim sowie an der Tageskasse zum Preis von drei Euro (ein Euro für Hanau-Pass Inhaber) erhältlich.



***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau