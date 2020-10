Stadt Hanau – Führung durch die August Gaul- Ausstellung – am Sonntag, 8. November, 15-16 Uhr im Museum Großauheim

Erstellt in

Stadt Hanau – Kunst und Kultur: Eine Führung durch die Dauer- und Sonderausstellung „August Gaul. Weil es mich freut. Plastik und Grafik zum 150. Geburtstag“ findet am Sonntag, 8. November, um 15 Uhr statt. Die Kosten betragen drei Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt. Treffpunkt für die Führung ist an der Museumskasse.

Der Zutritt zum Museum sowie die Teilnahme an der Führung sind nur mit Mund- und Nasenschutz möglich. Darüber hinaus ist der Abstand zu den anderen Teilnehmenden einzuhalten. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen beschränkt, daher wird um telefonische oder schriftliche Anmeldung bis donnerstags vor dem Termin unter Telefon 06181-295-1799 oder per E-Mail an museen@hanau.de gebeten.

Der weltweit geachtete Bildhauer August Gaul wurde 1869 in Hanau-Großauheim geboren. Er war Vorstandsmitglied der Berliner Secession, bewegte sich im Kreis der künstlerischen und literarischen Avantgarde, war Freund und Mentor namhafter Protagonisten und gilt als bedeutendster deutscher Tierbildner der Moderne. Zum 150. Geburtstag widmet das Museum Großauheim dem Künstler eine Sonderschau mit dem eigenen Sammlungsbestand und Leihgaben aus regionalen Sammlungen.

Die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein 1929 Großauheim e.V. zeigt Werke in Bronze, Stein, Keramik, Böttgersteinzeug und Porzellan sowie Skizzen, Modelle und grafische Arbeiten des Künstlers. Einen besonderen Schwerpunkt legt die Ausstellung auf den Heimatort Großauheim.

Die nächste Führung durch die Ausstellung findet am Sonntag, 31. Januar 2021 um 15 Uhr statt. Informationen und weitere Termine im Museum Großauheim finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Hanau unter www.museen-hanau.de.

Museum Großauheim – Kunst und Industriegeschichte

Öffnungszeiten: Sa-So 11-17 Uhr sowie Gruppen nach Voranmeldung

Pfortenwingert 4, 63457 Hanau-Großauheim

www.museen-hanau.de

