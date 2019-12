Stadt Hanau – „Gut im Stadtteil angekommen!“: Stadtteilzentrum Südost am neuen Standort und mit neuer Leitung

Stadt Hanau – Bürgermeister Weiss-Thiel besuchte dieser Tage Sandra Kanbak in den neuen Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums Südost in der evangelischen Stadtkirchengemeinde Christuskirche in der Akademiestraße 3 – 5. Die Pädagogin agiert seit 15. September als neue Leitung des Stadtteilzentrums. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Selim Karanlik, der rund 30 Jahre im Stadtteilzentrum tätig war und als Institution im Viertel galt.

Bürgermeister Weiss-Thiel besichtigte die neuen Räume an der Rückseite des Gemeindezentrums – mit Zugang durch den Garten – die das Stadtteilzentrum Mitte August übergangsweise bezogen hat. Hier wird es voraussichtlich zwei Jahre lang untergebracht sein, bis der geplante Neubau in der Alfred-Delp-Straße 10 errichtet und bezugsfertig ist. Auf zwei Stockwerken befinden sich ein Essensraum mit Küche, Kreativraum, Hausaufgabenraum, verschiedene Gruppenräume, Multifunktionsräume für Kurse, Beratungsräume, Toiletten, Bäder und Büros. „Natürlich nutzen wir auch den rund 1600 Quadratmeter großen Garten hinter dem Gemeindezentrum sehr gerne! Sogar ein Wintergrillen wollen wir demnächst veranstalten“, berichtet Kanbak. Im Stadtteilzentrum werden Deutschkurse, Hausaufgabenbetreuung, Bewerbungstraining und Berufswegeplanung in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund (IB), Nähkurse, sowie regelmäßige Gruppentreffen von Mädchen, Jungen, Männern und Frauen – zumeist von Ehrenamtlichen – angeboten. „Jeder aus dem Stadtteil ist hier willkommen. Wir sind immer offen und ansprechbar!“, so Kanbak.

Die Besucherinnen und Besucher sowie verschiedenen Gruppen, die sich regelmäßig im Stadtteilzentrum träfen, hätten den Umzug und die neuen Räumlichkeiten gut angenommen, berichtet Kanbak. „Auch an die Tatsache, dass das Stadtteilzentrum nach vielen Jahren durch meinen Vorgänger Karanlik – jetzt von einer jüngeren Frau geleitet wird, haben die Menschen inzwischen akzeptiert“, stellt sie schmunzelnd fest.

„Mir scheint Sie sind gut im Stadtteil angekommen und haben sich bestens eingelebt!“, stellte Bürgermeister Weiss-Thiel fest. Das von der Stadt finanzierte Zentrum leiste einen erheblichen Beitrag zur Integration und Prävention und die Erfolge seien nicht zu übersehen, lobt er. „Der Stadtteil wird weiterhin von Zuwanderung und Fluktuation geprägt sein. Das Zentrum ist daher sehr wichtig in seiner Funktion“, so Weiss-Thiel. Er sei froh, dass man sich in den neuen Räumen so gut arrangiert habe. „Bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Alfred-Delp-Straße haben Sie hier eine adäquate Bleibe gefunden und sind bestens aufgestellt“, so der Bürgermeister zuversichtlich.



***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau