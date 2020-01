Stadt Hanau – Hinweis auf die Faschingssitzungen für SeniorINNen in Hanau

Stadt Hanau – Das städtische Seniorenbüro bietet auch in dieser Saison wieder – gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern – Faschingssitzungen für Seniorinnen und Senioren an. Tickets kosten regulär drei Euro und für Besitzer des Hanau-Passes nur einen Euro.

Den Auftakt macht am Sonntag, 9. Februar 2020, 14 Uhr, die 1. Großauheimer Karnevalsgesellschaft 1905 e.V. in der Lindenauhalle. Karten für das närrische Treiben für Familien und Senioren sind bei der Großauheimer Nachbarschaftsinitiative AiA (Haggasse 1), bei Augenoptik Langholz (Hauptstraße 12) und bei Frischmarkt Hain (Krotzenburgerstr. 3) sowie an der Tageskasse erhältlich.

Auch in Klein-Auheim treffen sich die Fastnachter an diesem Sonntag ab 14.01 Uhr in der TSV-Halle in Klein-Auheim. Hier heißt es „Vier unner aaner Kapp“. Veranstalter sind die örtliche Nachbarschaftsinitiative und das Seniorenbüro in Zusammenarbeit mit der 1. Karnevalgesellschaft Klein-Auheim 1891 und dem Carneval Verein 1895 Klein-Auheim e.V. Karten sind im Büro der Nachbarschaftsinitiative (Rathausstr. 16) erhältlich.

Am Sonntag, 16. Februar, ab 14 Uhr lädt das Seniorenbüro dann zur Faschingsfeier für SeniorenInnen – in diesem Jahr erstmals in das Nachbarschaftshaus Tümpelgarten – ein. Dort erwartet die Gäste ein buntes Programm bei Kaffee, Kreppel und vielen närrischen Überraschungen. Karten für diese Veranstaltung werden im Hanau Laden (Am Freiheitsplatz 3), angeboten.

Die Steinheimer Närrinnen und Narren feiern ebenfalls an diesem 16. Februar. Im Kardinal-Volk-Haus, ab 14.11 Uhr, ist die traditionelle Seniorensitzung angesagt: Die „ÖFA – Ökumenische Fastnacht der drei Steinheimer Kirchengemeinden“ wird auch vom Seniorenbüro unterstützt.

Zum Abschluss feiern die Närrinnen und Narren am Fastnachtssonntag, 23. Februar, ab 15.01 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mittelbuchen unter dem Motto „In der Hölle ist der Teufel los“. Das Programm gestaltet der Carnevalverein Mittelbuchen 1983 e.V. in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro.

