Stadt Hanau – Hinweis: Treppen am Steinheimer Schießhaag den ganzen Winter über gesperrt

Stadt Hanau – Hinweis: Die Treppenstufen von und zur Steinheimer Altstadt zwischen Schloss und evangelischer Kirche (Am Schießhaag) sperrt der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) in den nächsten Tagen für den gesamten Winter.

Denn für den städtischen Winterdienst würde es erheblichen Mehraufwands bedürfen, den Aufgang schnee- und eisfrei zu halten

.

So verfuhr HIS auch in der Vergangenheit schon. Allerdings galt die Sperrung bisher immer schon vom 1. November an und nicht wie diesmal erst ab Ende November. Grund dafür sind die bisher milden Temperaturen.

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau