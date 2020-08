Stadt Hanau – Hinweise und Tipps der Stadt Hanau für heiße Tage

Erstellt in

Stadt Hanau – Seit mehreren Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starker Wärmebelastung in Hanau. Empfehlungen sind ausreichend zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung und körperliche Anstrengung zu vermeiden und möglichst die Wohnung kühl zu halten.

Eine Broschüre der Stadt Hanau mit umfangreichen Hinweisen und Tipps entstand bei dem Pilotprojekt „Klimaanpassung Großauheim – Fokus Gesundheit“. Die Broschüre „Klimawandel und Gesundheit“ informiert insbesondere über Verhaltensempfehlungen bei Hitze.

Ihr ist auch zu entnehmen, welcher Lichtschutzfaktor bei Sonnencremes für welche Hauttypen zu empfehlen ist. Sie klärt über die Symptome für einen Hitzschlag auf und was in einem solchen Fall zu tun ist. Ein Kapitel beschäftigt sich mit Empfehlungen zum Zeckenschutz.

Die Broschüre ist zu finden auf der Homepage der Stadt Hanau unter https://www.hanau.de/stadtentwicklung/energie_klima/klimafolgeanpassungen/index.html, in den Stadtteilläden sowie im Kulturforum Hanau, Am Freiheitsplatz 18 a. Die Broschüre kann auch direkt angefordert werden bei der Stabsstelle Nachhaltige Strategien, Hessen-Homburg-Platz 7, 63452 Hanau oder per E-Mail klima@hanau.de und wird dann verschickt.

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau