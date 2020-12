Stadt Hanau – Kapazität in Hanauer Krankenhäusern erschöpft: Erstmals Kühlcontainer auf Hauptfriedhof in Betrieb

Erstellt in

Stadt Hanau – Oberbürgermeister Claus Kaminsky bedauert ein weiteres Verschärfen der Pandemielage, was dazu führe, dass der Kühlcontainer auf dem Hanauer Hauptfriedhof erstmals für zwei Covid-19 Tote genutzt werden müsse.

Das hänge damit zusammen, dass die Kühlkapazitäten in beiden Hanauer Krankenhäusern wegen der zunehmenden Zahl an Verstorbenen erschöpft ist.

Der für die Friedhöfe zuständige Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service habe zu Beginn der Pandemie im Frühjahr „entsprechend vorausschauend agiert und uns diese zusätzliche Kapazität gesichert“, so der OB weiter. Seit April 2020 ist dieser Kühlcontainer gemietet.

