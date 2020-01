Stadt Hanau – Kurs: Daten im PC mit dem Explorer verwalten

Erstellt in

Stadt Hanau – Kurs: Eine Einführung in den Windows Explorer bietet das Seniorenbüro der Stadt Hanau im Februar an. An zwei aufeinander folgenden Dienstagen (4. und 11. Februar) erläutert die ehrenamtliche Kursleiterin Isabelle Matuschek, wie man mittels diesem Werkzeug die Dateiablage auf dem PC organisieren kann.

Die Teilnehmenden lernen unter anderem, wie Ordner angelegt sowie Dateien verschoben oder kopiert werden können. Die Anleitung basiert auf Windows 10, ist aber auch für Nutzende älterer Windows-Systeme geeignet.

Der Kurs, für den Grundkenntnisse in der Bedienung eines PCs erforderlich sind, findet im Seniorenbüro, Steinheimer Straße 1, statt und läuft jeweils von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.

Anmeldungen nimmt ab sofort Inge Gach unter der Telefonnummer 06181-66820-41 entgegen.

