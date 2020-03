Stadt Hanau – Märchenabend für Frauen: Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land?

Erstellt in

Am 12. März, 18 Uhr, Märchen von klugen und mutigen Frauen im Rahmen der Hanauer Frauenwochen.

Hanau – Im Rahmen der Hanauer Frauenwochen (06.03.-21.03.2020) und in Kooperation mit dem Frauenbüro Hanau lädt das Historische Museum Hanau Schloss Philippsruhe zu einer Märchenlesung am Donnerstag, 12. März um 18 Uhr im Ratspokalsaal ein.

Bei den ausgewählten Märchen stehen vor allem kluge und mutige Frauenfiguren im Mittelpunkt, die nicht von einem Prinzen gerettet werden müssen. Wie die kluge Bauerstochter Königin wird und dass Schönheit auch ein Fluch sein kann, können die Teilnehmenden an diesem Abend erfahren.

Maximal 20 Personen können an der Lesung teilnehmen, daher wird um vorherige Anmeldung unter 06181-295-1799 oder per E-Mail an museen@hanau.de gebeten. Für Frauen ist die Veranstaltung kostenfrei, Männer bezahlen vier Euro zzgl. Museumseintritt.

Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe

Philippsruher Allee 45 63454 Hanau www.museen-hanau.de

