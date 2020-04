Stadt Hanau – Magistrat fasst Aufstellungsbeschluss für neues Dienstleistungszentrum am Hauptbahnhof

Stadt Hanau – Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie die Stadt Hanau wollen auf dem Hauptbahnhof-Vorplatz eine gemeinsame Anlaufstelle rund um das Erwerbsleben neu schaffen, die nach den Worten von Oberbürgermeister Claus Kaminsky „bürgerfreundlich und innovativ zu werden verspricht“.

In dem Karree, auf dem sich bereits jetzt die BA befindet, sollen für insgesamt rund 520 Beschäftigte von BA, Stadt Hanau sowie der noch zu gründenden gemeinsamen Einrichtung „kosteneffiziente, zukunftsfähige und nachhaltige Büroflächen“ entstehen, so der OB weiter. Der Magistrat hat nun mit einem Aufstellungsbeschluss einen weiteren Planungsschritt auf den Weg gebracht, ehe sich die Stadtverordneten damit befassen

Unter Federführung der Bundesagentur für Arbeit läuft aktuell das Vergabeverfahren, um die Hochbauplanung ausschreiben zu können. Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 7.2 – Bahnhofsvorplatz, der 1978 in Kraft getreten ist. Dessen Festsetzungen entsprechen nicht den Anforderungen an die geplante grundstücksübergreifende Nutzung. Deshalb überplant der Bebauungsplan Nr. 7.2.1 „Dienstleistungszentrum am Bahnhof“ im Bereich zwischen den Straßen Am Hauptbahnhof, Industrieweg, Ottostraße und Boschstraße den Bebauungsplan 7.2 in diesem Teilbereich.

Mit dem Beschluss wird der Magistrat beauftragt, beim Regionalverband FrankfurtRheinMain und beim Regierungspräsidium Darmstadt zu klären, ob eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans (RegFNP) und ein Zielabweichungsverfahren bezüglich des Regionalplans Südhessen / RegFNP nötig sind. Ist dies der Fall, soll er das entsprechend beantragen.

