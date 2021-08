Stadt Hanau – Mit den „3 Gs“ in die Hanauer Museen – mit Sicherheit Kultur genießen

By

Stadt Hanau – Geimpft – Getestet – Genesen – die drei Gs gelten seit 19. August auch in Innenräumen der Hanauer Kultur- und Freizeiteinrichtungen und somit auch in den Hanauer Museen. Das gilt für Schloss Philippsruhe, Schloss Steinheim, Museum Großauheim, Hessisches Puppen- und Spielzeugmuseum, Deutsches Goldschmiedehaus und RadWerk Klein-Auheim.

Beim Museumsbesuch zu beachten ist: Den 3-G-Nachweis digital oder analog mit dem Impfpass vorlegen. Gebraucht wird der Impfnachweis, der tagesaktuelle Testnachweis von einem offiziellen Testzentrum bzw. das Schüler-Testheft oder der Genesenennachweis.

Kinder ab 6 Jahren brauchen einen gültigen Testnachweis bzw. bringen ihr Testheft aus der Schule mit, welches als Nachweis gilt. Dieses Testheft gilt nicht nur an den Testtagen, sondern generell. Das Einchecken mit der Luca-App ist möglich in den Museen Schloss Philippsruhe, Schloss Steinheim, Museum Großauheim, Hessisches Puppen- und Spielzeugmuseum und im RadWerk.

Das Schlosscafé Marie in Schloss Philippsruhe ist wie das Museum nur mit dem 3-G-Nachweis zugänglich. Auch für Veranstaltungen, Führungen und Kindergeburtstage gilt der 3-G-Nachweis.

Vor Ort werden jeweils die Kontaktdaten erfasst. Die AHA-Regeln gelten weiterhin: Abstand – Hygiene – Alltag mit Maske. Beim Besuch ist eine medizinische Maske zu tragen.

Aktuelles zur Corona-Situation ist zu finden auf www.corona.hanau.de.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und dem Programm bieten alle Museen jederzeit über die jeweiligen Homepages oder auf www.museen-hanau.de.

Eine Ausnahme von diesen Besuchsregeln gibt es im Wildpark Fasanerie, der ohne 3 G –Nachweis Einlass gewährt. Es gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht in allen Innengebäuden (wie zum Beispiel Toiletten, Kassengebäude an Eingang 1), Spiel- und Wartebereichen und auf dem gesamten Gelände, sobald Mindestabstände unterschritten werden. Sollte die Inzidenz über 100 steigen, gelten die Hinweise auf HessenForst – Alte Fasanerie (hessen-forst.de)



