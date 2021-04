Stadt Hanau – Mobilitätsleitbild: Weitere Bürger-Informationsveranstaltung speziell zu Fuß- und Radverkehr am 20. April

Erstellt in

Stadt Hanau – Hanaus Bürgerinnen und Bürger können sich weiter am entstehenden Mobilitätsleitbild der Stadt Hanau beteiligen.

Nach einem Stadtforum, bei dem es im Februar um alle Verkehrsarten ging, dreht sich die Diskussion am Dienstag, 20. April, von 18 bis 20 Uhr speziell um den Fuß- und Radverkehr.

Pandemiebedingt findet auch diese Bürger-Informationsveranstaltung digital statt. Interessierte können sich unter zukunft-hanau.de/events/infoveranstaltung-mobilitaet-fuss-rad anmelden und erhalten den Link zur Veranstaltung per E-Mail. Der virtuelle Raum ist bereits ab 17.45 Uhr erreichbar. Zu benutzen sind die Internetbrowser Firefox, Google Chrome oder die aktuelle Version von Edge.

Fragen und Anmerkungen können Bürgerinnen und Bürger während der Veranstaltung über einen Chat schriftlich einreichen. Als Diskussionspartnerin und -partner stehen folgende Fachleute zur Verfügung: Verkehrsplanerin Katalin Saary vom Planungsbüro Mobilitätslösung (Darmstadt), Markus Henrich als Leiter des für das Mobilitätsbild federführenden städtischen Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS) und Gerhard Wrase, bei HIS Projektleiter für das Mobilitätsleitbild. Saary ist unter anderem Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des FUSS e.V. (Fachverband Fußverkehr Deutschland).

Im Mai und Juni finden weitere Bürger-Informationsveranstaltungen zu Themenkreisen des Mobilitätsleitbilds statt. So geht es am Mittwoch, 26. Mai, von 18 bis 20 Uhr um den fließenden motorisierten Individualverkehr, ums Parken und um Lieferverkehre. Bus und Bahn sowie neue Mobilitätsangebote wie On-Demand, Elektro-Fahrzeuge und Autonomes Fahren stehen am Mittwoch, 23. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Mittelpunkt.

„Das Leitbild beschreibt die Richtung, in die sich Mobilität in Hanau künftig entwickeln soll“, erklärt Stadtrat und Verkehrsdezernent Thomas Morlock. Mit dem Stadtforum im Februar und den jetzigen Bürger-Informationsveranstaltungen wird der Beteiligungsprozess wiederaufgenommen, der beim Zukunftswochenende im März 2019 begann. Vorträge, Workshops, eine umfangreiche Ausstellung – alles drehte sich vor dem Hintergrund der Großstadtwerdung und der angestrebten Unabhängigkeit vom Main-Kinzig-Kreis um die Zukunft Hanaus. Eines der Themen war seinerzeit das „Fortbewegen“.

Wegen des Terroranschlags vom 19. Februar 2020 und der unmittelbar darauffolgenden Herausforderungen der Corona-Krise stockte der Beteiligungsprozess zunächst. „Jetzt geht es mit voller Fahrt weiter“, verspricht Morlock.

Alles Wissenswerte rund um den Stadtentwicklungsprozess „Zukunft Hanau“ und den aktuellen Stand der Dinge ist auf der Website zukunft-hanau.de zu finden.



***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau