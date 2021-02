Stadt Hanau – Neue Online-Angebote des Seniorenbüro Hanau im März

Stadt Hanau – Das Seniorenbüro Hanau bietet auch im März wieder verschiedene Kurse und Treffs online an. Videokonferenzerfahrung ist bei diesen Veranstaltungen von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Bei technischen Schwierigkeiten unterstützen die Mitarbeiter*innen des Seniorenbüros gerne. Anmeldung und Informationen im Seniorenbüro der Stadt Hanau unter 06181/66820-31 oder per E-Mail: an seniorenbuero@hanau.de. Jeden Monat veröffentlicht das Seniorenbüro unter www.senioren-hanau.de die aktuellen digitalen Angebote.

„Bewegung mit Haltung!“ (10-wöchiger Kurs) ab 9. März dienstags 17 bis 18 Uhr.

Durch Übungen aus Yoga, Pilates und mit Faszien-Training sollen die Beweglichkeit wiederhergestellt, die Haltung verbessert, Gelenke mobilisiert und Muskeln gekräftigt werden. Das Training wird von einer lizensierten Übungsleiterin für Sport in der Prävention geleitet und findet Online per Videokonferenz mit dem Programm „Zoom“ statt. Benötigt werden neben dem technischen Equipment (Smartphone/PC oder Laptop mit Kamera, Internetzugang, eine E-Mailadresse) lediglich zwei Handtücher und eine Gymnastikmatte. Anmeldung und Informationen im Seniorenbüro der Stadt Hanau unter 06181/66820-31 oder per E-Mail an seniorenbuero@hanau.de.

„Windows 10 – Aufbaukurs“ (4 Termine) am 3., 4., 10. und 11. März jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Teilnehmende vertiefen die bereits vorhandene Fähigkeiten im Umgang mit ihrem Windows PC oder Laptop per Videokonferenz mit „Team Viewer Meetings“. Termine sind. Voraussetzungen sind ein PC (oder Laptop) mit Windows 10, eine E-Mail-Adresse. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Anmeldeschluss ist der 25.02.2021. Anmeldung unter 06181/66820-43 oder per Mail: laura.neugebauer@hanau.de.

„Handy auf Basis von Android“ (4 Termine) am 17., 18., 24. und 25. März jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Teilnehmende lernen den Umgang mit den wichtigsten Funktionen (wie Telefonie, Kontakte, Mail, Kalender, Fotografie, Internet und Nutzung verschiedener Anwendungen (Apps) eines Smartphones per Videokonferenz mit „Team Viewer Meetings“. Voraussetzungen sind ein PC (oder Laptop) mit Windows 10 oder 8, eine E-Mail-Adresse, ein Smartphone und ein Telefon in Reichweite. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Anmeldeschluss: 11.03.2021. Anmeldung unter 06181/66820-43 oder per Mail: laura.neugebauer@hanau.de.

Es sind noch Plätze frei in folgenden Angeboten:

Online Kreativtreff: Basteln, häkeln und stricken in Gesellschaft trotz Corona! Hier trifft man sich zum Online-Austausch über neue Bastel- und Handarbeitsprojekte und lässt gemeinsam der Kreativität freien Lauf! Der erste Termin ist am 24.02.2021 ab 15 Uhr via Videokonferenz mit „Zoom“.

Online Spielenachmittag: Kniffeln, Stadt-Land-Fluss oder Memory mit mehreren Spielen trotz Corona? Der digitale Spielenachmittag macht’s möglich! Gemeinsam sollen verschiedene Spiele online gespielt werden. Ideen und Spiel-Vorschläge sind immer willkommen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der erste Termin ist am 25.02.2021 ab 15 Uhr via Videokonferenz mit „Zoom“.

Online Lesekreis: Für alle, die gerne lesen und sich darüber austauschen oder auch Leseinspirationen suchen, gibt es den neuen Online-Lesekreis via Videokonferenz mit „Zoom“. Aktuell wird das Buch „Glückskind“ von Steven Uhly gelesen. Beim nächsten Treffen am 23.03.21 (18 bis 19.30 Uhr) soll sich über Fragen wie „Wer ist das Glückskind?“ und „Was bedeutet Glück?“ oder „Kann man sich Glück erarbeiten?“ ausgetauscht werden. Ein Einstieg in den Lesekreis ist jederzeit möglich, auch, wenn das Buch nicht gelesen wurde.

