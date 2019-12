Stadt Hanau – Neuer Elternkurs „Starke Eltern-Starke Kinder“ im Mehrgenerationenhaus Fallbach ab am Montag, 27. Januar

Stadt Hanau – Der erfolgreiche und beliebte Elternkurs „Starke Eltern-Starke Kinder“ in Kooperation mit dem Kinderschutzbund startet am Montag, 27. Januar 2020, im Mehrgenerationenhaus Fallbach.

In dem achtteiligen Kurs (jeweils montags von 19.30 – 21.30 Uhr) bekommen Eltern viele Werkzeuge an die Hand, um ein entspannteres Familienleben zu gestalten. Viele Konflikte lassen sich durch gute Kommunikation und gegenseitiges Verständnis vermeiden oder entschärfen. Was eine gelungene Kommunikation ausmacht, wie man mit Wut umgeht und was man im Fall eines eskalierten Konfliktes tun kann, das lernen Mütter und Väter hier in einem humorvollen und lockeren Rahmen.

Der Kurs ist geeignet für Eltern mit Kindern im Alter von ca. 4-10 Jahren und kostet einmalig 60 Euro, bei acht maliger Teilnahme reduziert sich der Preis um 30 Euro und kann – wenn nötig – erlassen werden. Der erste Kursabend dient zum Kennenlernen, ist unverbindlich und kostenlos. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus Fallbach, Reichenberger Straße 59, 63452 Hanau.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06181/ 668 6785 und per E-Mail an silke.may-roehs@hanau.de.

