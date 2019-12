Stadt Hanau – PC Anfänger – Folgekurs für Senioren ab 10.01.2019

Erstellt in

Stadt Hanau – Das Seniorenbüro Hanau bietet jeweils freitags – vom 10.01. bis 31.01.2020 (10 – 12 Uhr) – einen PC-Anfänger-Folgekurs mit dem ehrenamtlichen Kursleiter Wolfgang Borgman zur Vertiefung bereits erlernter Funktionen an.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Der Kurs richtet sich an Personen, die über Grundkenntnisse in der Bedienung eines PCs verfügen oder bereits einen Anfängerkurs (z.B. Erste Schritte am PC) besucht haben.

Schulungsort ist das Seniorenbüro Hanau, Steinheimer Straße 1, Raum 106. Anmeldung bitte bei Inge Gach, Telefon 06181-66820-41.

