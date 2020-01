Stadt Hanau – Senioren-Faschingsfeier in Klein-Auheim am Sonntag, 9. Februar

Erstellt in

Stadt Hanau – Einen kurzweiligen Nachmittag bietet die traditionelle Seniorenfaschingsfeier am Sonntag, 9. Februar, in der TSV Halle in Klein-Auheim.

Die Veranstaltung beginnt um 14:01 Uhr, Einlass ist ab 13:30 Uhr. Unter dem Motto „Vier unner aaner Kapp“ laden die 1. Karnevalsgesellschaft Klein-Auheim 1891, der Carnevalsverein 1895 Klein-Auheim, die Klein-Auheimer Nachbarschaftsinitiative e.V. und das Seniorenbüro der Stadt Hanau zu einem närrischen Treiben bei Kaffee und Kreppel ein.

Karten für die Veranstaltung sind bei der Klein-Auheimer Nachbarschaftsinitiative e.V. in der Rathausstraße 16 sowie an der Tageskasse zum Preis von drei Euro (ein Euro für Hanau-Pass Inhaber) erhältlich.

