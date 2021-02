Stadt Hanau – Stadtbibliothek Hanau bleibt erreichbar – Abholservice und der App b24 für Leserinnen und Leser

Erstellt in

Stadt Hanau – Stadtbibliothek Hanau: Das Kulturforum Hanau am Freiheitsplatz bleibt aufgrund der Verlängerung des Lockdowns mit allen seinen Einrichtungen voraussichtlich bis einschließlich 7. März geschlossen.

Davon betroffen sind die Stadtbibliothek, das Medienzentrum, das Bildarchiv sowie das Stadtarchiv. Alle Ausleihfristen für die Medien der Stadtbibliothek wurden bereits nach Bekanntgabe der Lockdown-Verlängerung automatisch bis 31. März verlängert. Natürlich können aber auch während der Schließung weiterhin Medien über die Rückgabeanlage der Stadtbibliothek rund um die Uhr abgegeben werden

Der Abholservice, den die Stadtbibliothek seit Beginn dieses Lockdowns wiedereingeführt hat, kann auch weiterhin genutzt werden. Leserinnen und Leser können Bücher, CDs, Zeitschriften und Konsolenspiele über den Medienkatalog vorbestellen und während folgender Zeiten Medien an der Servicetheke im Erdgeschoss abholen: Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Eine Bestellung von maximal zehn Medien ist rund um die Uhr im Online-Katalog der Stadtbibliothek möglich. Werden die Medien als „verfügbar“ angezeigt, stehen sie nach Betätigung des „Vorbestellen“-Buttons für die Leser*innen bereit und können nach einer Benachrichtigung, die die Leser*innen per Mail oder Brief bekommen, abgeholt werden. Die Vormerkgebühr, die während normaler Öffnungszeiten 1 Euro beträgt, entfällt. Der Online-Katalog ist auf www.kulturforum-hanau.de unter dem Menüpunkt „Medienkatalog und Medienkonto“ erreichbar.

Wer mobil sein möchte und den Medienkatalog direkt auf dem Handy oder dem Tablet zum Recherchieren und Vorbestellen öffnen will, kann die App b24 nutzen. Im Apple Store oder Google Play Store kann die App heruntergeladen und nach Auswahl der teilnehmenden Bibliothek, der Stadtbibliothek Hanau, und Eingabe der Bibliotheksnummer und des persönlichen Passwortes genutzt werden. Dann können die Leserinnen und Leser im eigenen Medienkonto nicht nur Vorbestellungen abschicken, sondern auch eine personalisierte Merkliste anlegen und dort alle interessanten Titel für eine spätere Vormerkung speichern. Nach dem Ausloggen bleibt die Merkliste erhalten und wird beim nächsten Login wieder angezeigt. Alle Funktionen des Medienkataloges können über die App und die Website genutzt werden.

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau