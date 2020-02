Stadt Hanau – VERKEHR AKTUELL: Voll-/Teilsperrung der Nürnberger Straße in Hanau ab heute mittag

Stadt Hanau – VERKEHR AKTUELL: Aufgrund eines Schadens an der Fernwärmeleitung ist ab heute mittag die Nürnberger Straße ab Leimenstraße bis zur Einmündung Schnurstraße/Rosenstraße voll gesperrt. Die Zufahrt bis zur Zufahrt Parkhaus Nürnberger Straße und bis zur Baustelle ist möglich.

Es wird versucht die Fahrbeziehung Nürnberger Straße in die Hirschstraße und Am Ballplatz in die Nürnberger Straße zu erhalten. Derzeit ist noch nicht absehbar, wo konkret der Schaden in der Fernwärmeleitung sich befindet.

Voraussichtliche Sperrdauer ist ab Montag, 3. Februar 2020, ab ca. 13.30 Uhr, für maximal eine Woche. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Der Busverkehr der Linie 5 fährt über die Friedrich-Ebert-Anlage, die Linien 1, 2 und 6 werden über das Klinikum umgeleitet.

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau