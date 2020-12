Stadt Hanau – Verkehr: Vollsperrung Am Schelmesgraben in Hanau-Großauheim am 17.12.2020

Erstellt in

Stadt Hanau – Verkehr: Aufgrund von Kranarbeiten mittels Mobilkran ist es erforderlich die Straße „Am Schlemesgraben“ in dem Teilstück zwischen der Vogelsangstraße und dem Hergerswiesenweg am 17.12.2020, in der Zeit von circa 8 bis 11 Uhr voll zu sperren.

Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert, eine Umfahrung ist über die Vogelsangstraße und den Hergerswiesenweg möglich. Die Erschließung bis zur Baustelle ist von beiden Seiten möglich.

***

Stadt Hanau

Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 14-18

63450 Hanau